AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi

17.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:39
AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Halil Beşbaş seçildi.

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Halil Beşbaş seçildi.

AK Parti Aydıntepe 7. Olağan Genel Kurul Kongresi yapıldı. Kongreye tek aday olarak giren Halil Beşbaş başkan seçildi.

Beşbaş, AK Parti davasına hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Beşbaş'ın yönetim kurulu listesinde; Sebahattin Birgül, Doğan Kardeş, Mehmet Salih Karadeniz, İsmail Eraslan, Serdal Kıroğlu, Abdullah Memiş ve Zinnur Şentürk yer aldı.

Açık alanda yapılan kongreye; AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, İl Genel Meclis üyeleri Hüseyin Efe ve Sinan Birgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, MHP Aydıntepe İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ve delegeler katıldı. - BAYBURT

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Tülin Özen Demet Akalın Yıldız Kenter
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Caner Erkin Fatih Terim Lance Stroll
Daha Fazla Bursa Medya Bakan Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Beşbaş seçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 15:40:38. #1.14#
title