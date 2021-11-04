AK Parti Aydın teşkilatından 19. yıl ziyaretleri

AYDIN (İHA) - AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü kapsamında harekete geçen Aydın il ve ilçe teşkilatları, Aydın genelinde ziyaretler gerçekleştirerek, birliktelik vurgusu yaptı.

AK Parti Aydın Teşkilatı, partilerinin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünde 17 ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın genelinde gerçekleştirilen ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Ziyaret ile ilgili AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "AK Parti, hizmetlerinin yanında, teşkilatıyla ve de halkıyla gönül bağı kurmayı başarmış ve bu gönül bağını güçlendirmiş bir partidir. Bu hassasiyetle birlik ve beraberliğimizin teminatı olan değerli AK Parti Aydın teşkilatımız ile AK Partimizin iktidara gelişinin 19. yılında 17 ilçemizde, her mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizi gerek hanelerinde, gerek işyerlerinde ziyaret ederek gerekse de kendileri ile bir araya gelerek Büyük ve Güçlü Türkiye olma yolunda partimizin ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hedeflerini konuşup kendileri ile gönül bağlarımızı güçlendirdik" ifadeleri yer aldı.

Aydın'ın güçlü teşkilatları ile 2023 hedeflerine doğru koştuğunun belirtildiği açıklamanın devamında "Millete hizmette 19. yılımızda bizlere daima teveccüh gösteren, sevgisinden, desteğinden ve duasından güç aldığımız milletimize müteşekkiriz. AK Parti Aydın ailesi olarak, 17 ilçemizde ve ilçelerimizin her mahallesinde bir yandan milletimizin kapısını çalmaya, bir yandan milletimizin emanetine sahip çıkan arkadaşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bu duygu düşüncelerle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve aziz milletimizle gönül bağı kuran AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19. yılını kutluyor, aynı inanç ve kararlılıkla gücümüzü aldığımız aziz milletimizle birlikte millete hizmet yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru inandığımız yolda durmak yok, yola devam diyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN