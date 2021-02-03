AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz Söke'de
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AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz Söke'de

03.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:17
AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz Söke'de

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesinde yapılması planlanan 4 okul için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesinde yapılması planlanan 4 okul için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yavuz, Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'la eğitim binalarının yapılacağı Söke-Milas kara yolu üzerindeki 22 dönümlük arazide inceleme yaptı.

Yavuz, ilçeye güzel yatırımlar kazandırmayı istediklerini ve bu konuda da çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yavuz, "Öncelikle Söke-Milas karayolu üzerindeki 22 dönümlük araziye bir anaokulu, 24 derslikli bir ilkokul, 24 derslikli bir ortaokul ve bir fen lisesi yapılmasını konusunda çalışıyoruz. Kaymakamlık binası inşaatının da bu yıl içinde başlayacağını söyleyebilirim." dedi.

Zeybek de bu çalışmalardan sonra organize sanayi bölgesi eğitim tesis alanının eğitime kazandırılması konusunda çalıştıklarını ifade etti.

Okumuş da kentin 30 yıl sonrası planlamalarını yaptıklarını belirterek, Söke'nin eğitimle ilgili sorunlarını çözmek için burada olduklarını dile getirdi.

Programa Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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