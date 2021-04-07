AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Sultanhisar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti
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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Sultanhisar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Sultanhisar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

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AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman'la görüşen Savaş, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Okula bu yıl "seracılık" bölümüne öğrenci alınmasının planlandığını aktaran Duman, ilçenin seracılık yatırımları açısından gelişmekte olduğunu, Sultanhisar Ziraat Odası Başkanlığı ile Ar-Ge konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Savaş da Aydın'ın tarım şehri olmasından dolayı seracılık konusunda çalışmalar yaptıklarını, 700 dönümlük bir alana "OSB sera alanı" tahsisi yapıldığını, buradan yetişebilecek öğrencilerin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterecek firmalarda istihdam edilebileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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