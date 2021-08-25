AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'yi ziyaret etti
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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'yi ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Savaş, daha sonra inşaatı devam eden Sarıçay Barajı'nda incelemede bulundu.

Barajın 2023 yılının sonuna doğru biteceğini aktaran Savaş, bu yatırımın kent için çok önemli olduğunu söyledi.

Milletvekili Savaş, barajın Söke ve Kuşadası ilçelerindeki içme suyu problemini gidereceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'yi ziyaret etti
AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'yi ziyaret etti
AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'yi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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