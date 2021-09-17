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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş: "1960 darbesi sonrası hukuk cinayeti yaşandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti Aydın Milletvekili Savaş:

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, merhum Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 60'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "1960 darbesi sonrasında sözde yargılamalarla adeta bir hukuk...

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, merhum Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 60'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "1960 darbesi sonrasında sözde yargılamalarla adeta bir hukuk cinayeti yaşanmıştır" dedi.

27 Mayıs 1960 darbesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bu darbe hepimizin hafızalarında acı bir şekilde yer edinmiş, tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntacının gerçekleştirdiği darbe, Cumhuriyet tarihimizin ilk askeri darbesi olma özelliğini taşıyarak demokrasimiz adına utanç verici olmuştur. Milli irade düşmanları tarafından halkın iradesi yok sayılarak iktidarı gasp etme amacıyla yapılan bu alçak girişim, dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes'in liderliğinde yükselen Türkiye'yi hazmedemeyen içimizdeki hainlerin, bu yükselişe engel olmak isteyen dış güçlerce kukla olarak kullanılmasıyla zuhur etmiştir. Bu alçak darbe sonrasında sözde yargılamalarla adeta bir hukuk cinayeti yaşanmıştır. Milletimizin siyasi tercihlerini yok sayan, bu küstah güruh yönetime zorla el koymuş ve Başbakan Menderes'i ve dava arkadaşlarını yargılatarak idam etmişlerdir. Milletimizin gönlünce müstesna bir yere sahip olan Aydın'ımızın yiğit evladı Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum." - AYDIN

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