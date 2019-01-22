AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz Açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Söke'nin sorunları çok ve bunu da en iyi bilen kişi Cumhur İttifakı'nın adayıdır." dedi.

Yavuz, partisinin Söke İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önceki seçimlerde verdiği vaatlerin birçoğunu yerine getirmediğini savundu.

Söke'de Cumhur İttifakı'nın adayının Mehmet Beliğ Azbazdar olduğunu hatırlatan Yavuz, "Kendisi 2 dönem Söke'yi çok iyi yönetti. Şimdi yeniden aday. Bütün teşkilatlarımızın adayımıza sıkıca sarılacaklarını düşünüyorum. Söke'nin sorunları çok ve bunu da en iyi bilen kişi Cumhur İttifakı'nın adayıdır." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım ise büyükşehirde Mustafa Savaş, Söke'de de Mehmet Beliğ Azbazdar seçimi kazanan isimler olacağını ifade etti.

Hiçbir vatandaşın CHP'nin bugüne kadar yaptığı icraatlardan memnun olmadığını ileri süren Yıldırım, "Artık kentlerimizi iktidarla buluşturmanın zamanı geldi. Cumhur İttifakı'na her iki parti de çok iyi adapte oldu. Birlik ve beraberliğimiz en üst seviyededir." diye konuştu.

Kaynak: AA