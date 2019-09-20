AK Parti Aydın Kadın Kollarından aşure hayrı

20.09.2019 11:56

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Aydın Bey Cami önünde düzenlenen etkinlikte AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde ve yönetim kurulu üyeleri vatandaşlara aşure ikram etti.



Geçen yılda aşure hayrı düzenlediklerini belirten Başkan Göğde, "Hayırlı mübarek günde aşure hayrımızı yaptık. Bu dönemlerde birlikte olmanın güzellik kattığını düşünüyoruz. Hayırlarımızla birlikte halkımızla bütünleşiyoruz. Bu anlamda da güzel bir etkinlik olmuş oluyor. Hem de maneviyat yönü geniş bir etkinliğimiz oluyor. Halkımızın hayrımıza gösterdiği teveccüh bizleri mutlu etti. Hayrımızın düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul eyler inşallah" dedi.



Aşure hayrına AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve partililer katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA