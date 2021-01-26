AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Göğde seçildi
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AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Göğde seçildi

26.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:07
AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Göğde seçildi

AK Parti Aydın Kadın Kolları Kongresinde mevcut başkan Duygu Göğde, güven tazeledi.

AK Parti Aydın Kadın Kolları Kongresinde mevcut başkan Duygu Göğde, güven tazeledi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen 6. Kadın Kolları Kongresinde tek liste halinde gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Duygu Göğde, yeniden AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığına getirildi.

Göğde, yaptığı konuşmada, kendisini yeniden başkanlığa seçen parti yönetimine teşekkür etti.

Göğde, kadınların her alanda söz sahibi olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin, devletimizin geleceği için, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için inandığımız bu yolda önümüze çıkan engeller bizi duraksatmıyor aksine güçlendiriyor. 3 seneyi dolu dolu geçirdik. Bu da bana çok daha güzel günlerin geleceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de parti olarak Türkiye'ye örnek bir başarı sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Kongreye AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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