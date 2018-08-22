AK Parti Aydın İl Teşkilatı'nda Bayramlaşma

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Kentteki bir kafede düzenlenen törende konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, partililerin ve Aydınlıların bayramını kutladı.

Seçimlere ilişkin açıklama yapan Savaş, 24 Haziran'da tarihi bir seçimin yapıldığını anımsatarak, sandıktan Türk milletinin sağduyusunun galip geldiğini söyledi.

Hem Aydın'da hem de tüm Türkiye'de AK Parti'nin kazandığını aktaran Savaş, "İnanmıştık, biz davamıza ve çalışmamıza inanmıştık. Seçimlerden sonra partide ve mecliste önemli görevler aldık. Bundan sonra artık görev bizde. Durmak yok yola devam. Çok önemli işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

24 Haziran seçimlerinde kentten 4 milletvekili çıkartarak büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Savaş, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla birlikte tüm ilçe belediyeliklerini almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Savaş, "Bizim en büyük projemiz büyükşehri almak çünkü inanıyoruz. Biz, projelerimizle konuşacağız. Ortak akılla yola çıkacağız. Onun bunun arkadaşı değil kiminle kazanacaksak onunla yola çıkacağız." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da Aydın'ın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, yerel seçimlerde tüm belediyelere partisinin bayrağını dikmeyi hedeflediklerini kaydetti. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ise CHP'li büyükşehir belediye başkanının seçimleri kaybedeceğini gördüğünü ve panik havasında olduğunu vurgulayarak, "24 Haziran'dan sonra Aydın'da bir değişim yaşanıyor. 4 milletvekili çıkartmamız da bunun en güzel göstergesi. Artık önümüzde kimse duramaz. Yerel seçimlerde tüm belediyeler AK Partili olacak. Bunun İçin bir olacağız iri olacağız." diye konuştu.

İl Başkanı Ömer Özmen de şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda da buradaydık. İkinci tur hayali kuranlar için 24 haziranda bitecek demiştik. AK Parti en az 4 vekil alarak yerel seçimlere emin adımlarla gidecek demiştik Allah'a çok şükür şuan 4 vekilimiz de yanımızda. 31 Mart yerel seçimlerinde kenetleneceğiz, birlikteliğimizi arttırıp yerel seçimlere emin adımlarla gideceğiz.

Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı da göreve geldikleri andan itibaren çok çalıştıklarını aynı şiarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.