AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, "106 yıl sonra da geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz"

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Çanakkale Zaferi'nden 106 yıl sonra da aynı inanç, kararlılık ve ruhla geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Çanakkale Zaferi'nden 106 yıl sonra da aynı inanç, kararlılık ve ruhla geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Özmen mesajında, "İsimlerini bu toprağa altın harflerle yazmış; memleketimizi ve geleceğimizi korumak, çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de yaşaması için terini, kanını ve canını hiç çekinmeden adamış kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. Bilinmelidir ki, aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez.' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme ve ülkemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 ve 2024 hedeflerine ulaştırma gayreti içinde olacaktır. Bizlerde şerefle ve onurla yazılmış şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanımıza, birlik ve beraberliğimize sonsuza kadar sahip çıkacak olan gelecek nesillerimize emanet edeceğiz" diye konuştu.

"Geçmişte Çanakkale'de bugünde 15 Temmuz'da olduğu gibi göğsümüzü siper edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diyen Özmen, "Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı vesilesi ile geçmişten aldığımız ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki ve her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıma kararlılığı ile gerek Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı geçilmez yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi gerekse de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde Çanakkale ruhunu tekrar canlandırıp hain darbecilere göğsünü siper ederek dur diyen canlarını ortaya koyarak şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı