AK Parti Aydın heyeti ADÜ Hastane Başhekimi Bozbaş ile görüştü - Haberler
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AK Parti Aydın heyeti ADÜ Hastane Başhekimi Bozbaş ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AK Parti Aydın heyeti ADÜ Hastane Başhekimi Bozbaş ile görüştü

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve yönetim kurulu üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş'ı makamında ziyaret etti.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve yönetim kurulu üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş'ı makamında ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de yer aldığı ziyarette, Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan hastane binası hakkında bilgi verdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yeni nesil hastanemizin teknolojik kapasitesi, konfor düzeyi incelendiğinde Aydın için bir gurur kaynağı olacağını düşünüyoruz. Ülkemize, Aydınımız'a ve Üniversitemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"KYK'ya ait 3 bin 80 kişilik öğrenci yurdunun yapımı tammalandı"

ADÜ'nün 2021-2022 Akademik Yılına hazır olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kampüs alanımız içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 3 bin 80 kişilik öğrenci yurdunun yapımının tamamlandığını, yakın zamanda da açılışının yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Türkiye'de kız yurdu açısından öğrencisini dışarıda bırakmayan tek üniversiteyiz. Tamamlanan yurdun yan tarafında 25 dönümlük bir alanda bin 750 kişilik yurdumuzun inşaatı başladı. Önümüzdeki dönemde öğrenci kenti sıralamasında ikincilikten birinci sıraya yükseleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Ziyaret, yeni hizmete açılacak olan hastane binasının gezilmesi ve bölümlerin incelenmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

AK Parti Aydın heyeti ADÜ Hastane Başhekimi Bozbaş ile görüştü

AK Parti Aydın heyeti ADÜ Hastane Başhekimi Bozbaş ile görüştü

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