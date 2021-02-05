AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Demir seçildi
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AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Demir seçildi

05.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:20
AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Demir seçildi

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Demir yeniden seçildi.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Demir yeniden seçildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut başkan Ali Demir'in yeniden aday gösterildiği seçime, tek liste halinde gidildi.

Kongrede güven tazeleyen Demir, devraldığı görevi sürdürecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Bu milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı meşru kabul etmeyerek demokrasiye en büyük darbeyi vuranlar, bir rektörün atama usulüyle göreve başlamasını antidemokratik kabul edip kampüsleri adeta yangın yerine çevirmeye çalışıyorlar. Bizler bu oyuna gelmeyiz. Bizler bu oyunu inşallah tersyüz edeceğiz."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de kongrelerde kadroları tazeleyerek ilerlediklerini ifade etti.

Büyükgümüş, "İnşallah, bu hareketin, bu davanın yarınları emin olacak. Aydın'da da kardeşlerim de çok güçlü bir kararlılığı, heyecanı gördüm. Bu sebeple gönülden sizlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kongreye, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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