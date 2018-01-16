Ak Parti, Aydın'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Aydın'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarının ve problemlerinin dinlendiği toplantıda Karacan, bu sorunları yazılı bir şekilde iletmeleri halinde bunları bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini belirtti.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, sivil toplumun çok önemli olduğunu belirterek, Aydın'daki sivil toplum kuruluşlarının sıkıntılarını ve problemlerini dile getirmek için bu programı tertip ettiklerini dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise "Aydın'ın öncelikleri Aydın'la ilgili sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderlerinin öncelikleri ve sizlerle hasbıhal etmek için geldik. 2019'a giden süreçte Türkiye'nin bir yol ayrımı var. Bu yol ayrımında sizlerin bizlere vereceği ödevler, düşünceleriniz, yapmamız gereken konular varsa bunları arkadaşlarımızın dağıttığı kağıtlara yazarsanız memnun oluruz. Bunlarla ilgili hepinize bir şekilde geri dönüş yapılır. Bir şekilde Aydın'ın ortak acilen çözülmesi gereken konular varsa Cumhurbaşkanımıza bizzat iletmeniz gereken konular varsa bunları yazarsanız biz genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza bunları arz ediyoruz" diye konuştu.

Karacan'ın konuşmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam eden toplantı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerini aktarması ile devam etti. - AYDIN