AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

18.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:10

AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması AYDIN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

-

AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması AYDIN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:10:06. #1.14#
title