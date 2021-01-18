AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi - Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
18.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:10
AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması AYDIN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.
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AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması AYDIN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol