İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "20. yüzyılın sonunda da bizi esasen hasta adam yapmak istediler. Bir deprem oldu ve bu depremde takatsizliğimizi, güçsüzlüğümüzü, 'Acaba biz neredeyiz' diye kendimizi sorgulamamızı ortaya koydu. Allah'a hamdolsun bunların her birinden bizi uzaklaştırmak istedikleri demokrasiyle beraber kurtulmaya, yeniden imarı, yeniden inşayı ortaya koymaya çalıştık." dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "demokrasinin baş şehri" olarak nitelendirdikleri Aydın'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin yakın tarihte darbeler, ekonomik krizler, terör ve uluslararası entrikaları yaşadığı dönemlerden geçtiğini, milletin iradesini askıya alan süreçleri hep birlikte yaşadıklarını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"O zaman güçsüzdük, endişeliydik, kararsızdık ve o zaman yarın ne olacağını hep birlikte endişeli bakışlarla izliyorduk. 20. yüzyılın sonuna geldik, yine ekonomik krizlerle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gecelik yüzde 8 binlik faizlerle, terörle... Bu ülkenin her gün bölünüp bölünmeyeceği endişesiyle kafamızı kurcalamaya çalıştılar. Yetmedi, bu ülkede bizi IMF'ye mahkum ettiler. Yetmedi, bu ülkede hep birlikte şahidiz ki acaba emekliler maaşlarını alabilecek mi alamayacak mı diye insanları endişeye sevk ettiler. 20. yüzyılın sonunda da bizi esasen hasta adam yapmak istediler. Bir deprem oldu ve bu depremde takatsizliğimizi, güçsüzlüğümüzü 'acaba biz neredeyiz' diye kendimizi sorgulamamızı ortaya koydu. Allah'a hamdolsun bunların her birinden bizi uzaklaştırmak istedikleri demokrasiyle beraber kurtulmaya, yeniden imarı, yeniden inşayı ortaya koymaya çalıştık."

AK Parti kadrolarını gazetelerle, uluslararası kuruluşlarla tehdit etmeye çalışanların olduğunu söyleyen Soylu, parti kadrolarının pes etmediğini, makus talihi yendiğini vurguladı.

"Biz o günlerde güçsüzdük ama bugün güçlüyüz." diyen Soylu, "O günlerde endişeliydik, bugün endişeli değiliz. Bugün kararlıyız. O günlerde lidersizdik bugün liderimizle beraber ülkemizin, milletimizin gücünü ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Lider öyle kolay olunmuyor"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu ve siyasetlerinin diğer partilerden farklı olduğunu dile getirdi.

Lider ile genel başkan arasında çok büyük farklar olduğunu belirten Ünal, "Hani diyorlar ya CHP'nin lideri. CHP'nin lideri olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçim kazanması gerekir. Lider öyle kolay olunmuyor, lider olmak için bedel ödemek gerekiyor." dedi.

Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Çorum mitinginde "Bunlar yakasını tefeciye kaptırdı." dediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz iktidara geldiğimizde vatandaştan toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu ve bugün toplanan her 100 liralık verginin 12 lirası faize gidiyor. Kim tefeci, o günküler mi tefeciydi, yoksa bugünküler mi tefeci. O günküler mi yakasını tefeciye kaptırmıştı, bugünküler mi yakasını kaptırmıştı."

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından rahatsız olduğunu savunarak, "Bunu 20 Temmuz'dan rahatsız olmasından biliyoruz. Sen 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyeceksin ama 15 Temmuz işgal girişiminden sonra anayasanın amir hükmü gereği TBMM İçtüzüğü'nün emrettiği şekilde devlete çekidüzen vermek için alınmış olağanüstü hal kararına 'sivil darbe' diyeceksin." değerlendirmesinde bulundu.

"Sen niye gocunuyorsun?"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de kongrenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "AK Partili olmak demek haksız güçlülere karşı haklı güçsüzlerin yanında yer almayı kendine şiar edinmek demektir. Zulüm ve haksızlık karşısında tıpkı lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi dimdik durmak demektir. AK Partili olmak demek Türkiye Cumhuriyeti devletini 21. yüzyılın yıldızı yapmak için gece gündüz demeden çalışmak demektir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçılarla Mehmetçik'e destek vermek için sınıra gittiklerini hatırlatarak, "Sanatçılar oraya giderken Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, Grup Toplantısı'nda ahlaksızca, edepsizce sanatçıların o hareketini eleştiriyor. Peki o sıfır noktasına ey Kılıçdaroğlu sen gidemez misin? O sınır noktasına sen gidemiyorsan, korkuyorsan, tırsıyorsan, sanatçılar gitmiş işte, sen niye bundan gocunuyorsun ?" dedi.