Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf, CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış. 'Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman Yarabbi. Bu zihniyete göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı." dedi.

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, "Arabamın samanı, martinimin dumanı, şu Aydın'ın içinde yoktur efemden yamanı." dizelerini okuyarak başladı.

Efeler diyarı, rahmetli Adnan Menderes'in yadigarı Aydın'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlara selamlarını ileten Erdoğan, AK parti teşkilatlarında görev yapanlara şükranları sundu, ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Aydın, 16 Nisan halk oylamasında maalesef yüzde 36'lık 'evet' oranıyla beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin, bağımsızlığın şehri olan Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Biz, Aydın'ı bir milyon 100 bini bulan nüfusu, 670 mahallesi, incirinden zeytinine, pamuğundan sebzelerine kadar her çeşit ürünün yetiştiği bereketli topraklarıyla, turizmi, sanayisi ve ticaretiyle 2023 Türkiye'sinin lokomotif şehirlerinden biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız"

Türkiye için neler yapıldığının, Aydın'a hangi hizmetlerin getirildiğinin en yakın şahidinin Aydınlılar olduğunu belirten Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması sonucu Aydınlılara yeteri kadar kendilerini anlatamadıklarını gördüklerini söyledi. Bu kongreyle Aydın'da yeni bir döneme adım attıklarını vurgulayan Erdoğan, "Artık hep birlikte daha çok çalışacağız. Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti'nin Aydın Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyelerini tek tek ayağa kaldırarak, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?" sorusunu yöneltti.

"Sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile ilişkisi kalmamıştır"

Salondaki coşkunun 2019'daki yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürülmesini isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aydın, 1919-1922 yılları arasında 40 aya yakın istiklal mücadelesi vermiş, düşman işgaline karşı 7'den 70'e topyekun kıyama geçmiş bir şehrimizdir. Daha sonra da Aydın yerli ve milli duruş sahibi bir şehir olarak hep demokrasinin, özgürlüklerin yanında yer almıştır. Şehrimizin, Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten olsa gerek, hala CHP'ye çok ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Buradan tüm Aydınlılara sesleniyorum; sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür."

Erdoğan, Türkiye PKK terör örgütünün çukur eylemleriyle mücadele ederken, CHP'nin olayı "Bölge halkının PKK ile iktidarın uygulamaları arasında sıkışması" olarak ifade edebilecek kadar alçalabildiğini, CHP'li milletvekillerin "devlete karşı hendek hendek direnmekten" söz edebilecek kadar şirazeyi kaybettiklerini söyledi.

Bölücü örgütün Meclisteki temsilcisi olan siyasi partinin başındaki zata, "Birlikte iyi salladık" diyen CHP yöneticileri olduğunu belirten Erdoğan, "Devletin güvenlik görevlilerini 'faşist', PKK'lı teröristleri 'mağdur eylemci' olarak niteleyen bu CHP'nin Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki partiyle hiçbir ilgisi alakası olamaz." dedi.

"Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor"

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için sanatçılarla yaptıkları Hatay ziyaretine de değinen Erdoğan, bunun hem Türkiye hem dünyada bunun sayısız örneği bulunduğuna dikkati çekti.

Kendisinin il kongresi vesilesiyle Hatay'da bulunduğunu, sanatçılarla ziyaret için gittikleri karakolda buluştuklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar sınır karakolunda çok güzel, tarihi bir manzaraya şahit olduk. Askerlerimizle, sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş adeta zıvanadan çıkarmış. Grup toplantısında, burada zikretmekten hicap duyacağım hakaretleri bir kenara bırakarak söylüyorum, asıl vahim olarak ne diyor biliyor musun? 'Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı. Ey Aydınlı kardeşim, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, bu partinin başındaki zatın içine düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi? Kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık içine giren bir parti, nasıl olur da Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu iddia edebilir. Türkiye'de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir."

(Sürecek)