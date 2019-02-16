AK Parti Ataşehir Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimlerini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir." dedi.

Erdoğan, Kayışdağı Caddesi'nde düzenlenen AK Parti Ataşehir İlçe Mitingi'nde, Edirne'de büyük bir coşkuyla, 15 bin kişiye hitap etme fırsatı bulduğunu, Edirne'nin bu seçimlerde güzel müjdeler vereceğine inandığını anlattı.

Ataşehirlilerle en son 22 Haziran'da bir araya geldiğini, bu meydanda muhteşem bir atmosferde seçim mitingini gerçekleştirdiklerini, o gün Ataşehirlilerden AK Parti'ye, şahsına ve Cumhur İttifakı'na destek istediğini belirten Erdoğan, Ataşehirlilerin yüzde 37 oy oranıyla AK Parti'yi ilçede zirveye taşıdığını, Cumhur İttifakı'na yüzde 44 oy oranı, Cumhurbaşkanlığında da yüzde 44 oyla kendisine sahip çıktığını dile getirdi.

Türkiye'nin çok kritik, tarihi bir seçimin arifesinde olduğunu dile getiren Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde 41 gün sonra sandığa gidileceğini, sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, muhtarların belirlenmeyeceğini, çok daha hayati bir kararın verileceğini vurguladı.

Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimlerini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaparken", kendilerinin çoktan yola revan olduklarını ifade eden Erdoğan, "Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirini yerken biz Aydın'dan Sivas'a, Kastamonu'dan Çorum'a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık. Onlar daha şimdiden çıkar hesaplarının, rant kavgalarının içinde boğulurken biz tüm Türkiye'yi dolaşmaya başladık." dedi.

"Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız"

Dün Bursa'da Gökdere Meydanı'nda 10 binlere hitap etme fırsatı bulduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sabah Edirne ve şimdi Ataşehir. Yarın inşallah iki ildeyiz. Bütün bu turlar devam ederken, İstanbul'un ilk ilçe mitingini Ataşehir'de bugün yapıyoruz. Ama durmayacağız. Diğer ilçeleri de inşallah dolaşacağız. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuza, Ataşehirli kardeşlerimizle birlikte 'Bismillah' diyoruz. İnşallah bu sefer hem Ataşehir'de hem büyükşehirde destan yazacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep beraber kurtaracağız. Ataşehir'i özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız. Biz, CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin, vermesin tüm illerimize, ilçelerimize, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Konya'daki insanımızı nasıl görüyorsak, İzmirli, Edirneli, Tuncelili, Hakkarili vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz. Güneydoğu'da, onlara devlet olarak gönderdiğimiz paraları, bu terör örgütünün güdümündeki HDP belediyeleri ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Biz de bunları görevlerinden aldık, oraya kayyumlar atadık, onlarla beraber o belediyeler ayağa kalktı. Oralar şimdi batı belediyeleri gibi oldu. İstanbul ne ise Diyarbakır da şimdi o. Aynı şeyi Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Mardin'de görürsünüz. Neden? Mesele terör anlayışıyla buluşursa maalesef her taraf ne olur? Çukur. Bunlar oraları çukur haline getirdiler. Biz de bunu ne yaptık? Bunlara karşı aldığımız tedbirlerle bu işi bozduk."

Erdoğan, hükümet ve büyükşehir belediye hizmetlerinden Esenler, Bağcılar, Eminönü, Eyüp hangi düzeyde faydalanıyorsa, Ataşehir, Avcılar, Kadıköy'deki vatandaşların da aynı düzeyde faydalandığını, hatta çoğu zaman CHP'li belediyelerdeki hizmet açığını kapatmak için bu il ve ilçelerde daha fazla çalıştıklarını daha fazla eser ürettiklerini söyledi.

İzmir'de, Muğla'da ve daha bir çok yerde büyükşehir belediyeleri beceremediği için şehirlerin içme suyu sorununu kendilerinin çözdüğünü ifade eden Erdoğan, "Edirne'de, İzmir'de içme suyu sorunu vardı, biz çözdük. Edirne'de Ergene'den pislik akıyordu. Ergene'nin çevresi, oralardaki belediyeler CHP'li ama fabrikaların bütün atık suları Ergene'ye akıyor. Bunu çözemediler, biz adımı attık, çözüyoruz, çözeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

Kaynak: AA