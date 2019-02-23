AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem: "10 Yılda Sağlık Alanında Dev Yatırımlara İmza Attık"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem sağlık çalışanları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdem, "400 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi, 60 poliklinikle hizmet veren bölgenin en modern Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 29 Aile Sağlığı Merkezi, Engelliler ve Kadın Sağlığı Merkezi, Engelliler Dinlenme Evi, Bağımlılık Danışma Merkezi gibi birçok projeyi halkın hizmetine sunduk" dedi.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde gerçekleşen geceye AK Parti İstanbul Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Müşerref Pervin Tuba Durgut, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir İlçe Sağlık Müdürü Arife Midyat ile çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Sancaktepe'de 10 yılda yaptıkları sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Erdem, "Engellilere yönelik özel çalışmalarımız oldu. Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni Büyükşehir'e yaptırdık. Biz de ilave olarak engelli dinlenme evi açtık. Her sabah 15 engellimizi evinden engelli araçlarımız ile alıyoruz. Sabah 9.00'dan akşam 17.00'a kadar misafirhanemizde onları misafir ediyoruz" dedi.

Yerel yönetimler olarak sağlığa, eğitime, kültüre, sanata, spora, çevreye önem verdiklerinin altını çizen Başkan İsmail Erdem, "Sancaktepe'de çok tesis yaptık. Halkımıza hizmet ettik. Sancaktepe'ye gittiğimizde 8 Aile Sağlığı Merkezimiz vardı. Ama şimdi 400 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesine sahip olduk. İlave 20 Aile Sağlık Merkezi ekledik. Bir de Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Erenköy Ruh ve Sağlık Hastanemiz ile beraber gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'e yapılacak bin 200 yataklı hastane ile ilgili açıklama yapan Erdem, "Hastanemiz ile Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi. 180 dönüm arsayı şuanda PTT kullanıyor. Yakın zamanda taşınacak. Geçen sabah da ziyaret ettik. Yer arayışına girdiler. Akabinde de projesi tamamlanır, ihaleye çıkar. Kısa zamanda tamamlanırsa Ataşehir halkı daha rahat eder" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA