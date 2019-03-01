AK Parti Atakum Skm'ye Görkemli Açılış

AK Parti Atakum Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı üzerindeki SKM açılışında konuşan AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Aksoy vatandaşlara seslenerek, "31 Mart günü o zarflara tercih mühürlerini öyle bir basacaksınız ki Kandil'den ses gelecek. O tercih mührünü öyle basacaksınız ki ABD'den ses gelecek. Pensilvanya'dan ses gelecek. O tercih mührünü öyle basacaksınız ki ses olacak o mühürler. Onun önüne set çekmek isteyenler utanacak ve o tercih mührünü öyle bir basacaksınız ki Cumhur İttifakı'nı oluşturan omuz omuza veren, mazlumlara, mağdurlara umut olan iki liderin başını göğe çıkaracaksınız" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının bekçisi olmaya devam edeceğim"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK belediyeciliğin farkını hep birlikte Atakum'a gösterdiklerini belirterek, "İnşallah 31 Mart tarihinden sonra da yine AK belediyeciliğin güzel hizmetleri Atakum ilçesine yapılmaya devam edecek. Gece-gündüz, yağmur çamur demedik Atakum sokaklarında karış karış dolaşarak hizmet ürettik. Atakum halkının yanında olduk. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının bekçisi olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Atakum'a ne kadar hizmet etsek azdır"

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, birlik ve beraberlik içerisinde Samsun'un geleceğiyle ilgili önemli adımlar attıklarını ve çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Samsun'da nerede bir problem varsa o problemi çözmek için tabiri caizse kendimizi taşın altına koyduk. İshak Taşçı kardeşim başkan olarak burada çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah nasip eder de bana bu görev verilirse İshak başkana 'nerede kaldık' deyip oradan çıtayı daha çok yükseltmek için gece-gündüz demeden Atakum için gayret edeceğiz. Atakum'a ne kadar hizmet etsek, neler yapsak azdır. Şimdiden o heyecanı duyarak Atakum için neler yapacağımızı konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalmadık kapı, girmedik gönül, sıkmadık el bırakmayacağız"

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da millet tarafından meydanlarda kurulduğunu vurgulayarak, "Diğer ittifakı kim, nerede, ne şekilde kurdu. 31 Mart'a kadar süreçte çalmadık kapı, girmedik gönül, sıkmadık el bırakmayacağız ve kalan 29 günde en iyi şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nın gücünü biz devlete verilecek güç olarak izah ediyoruz"

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin, Türk milletinin bekası için kurulmuş bir ittifak olduğuna dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı'nın gücünü biz devlete verilecek güç olarak izah ediyoruz. 31 Mart günü çıkacak gücün ne kadar yüksek olacağına da siz karar vereceksiniz" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta alacak olduğu oy çok önemli"

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart'ın Samsun açısından 2 önemi olduğunu altını çizerek, "Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta alacak olduğu oy çok önemli. Bu herşeyin üzerinde. Bugüne kadar olmadığı kadar yüksek oranda oy bekliyoruz. Türkiye öyle bir yere geldi ki bu bulunduğu durumda eğer bir tökezlerse bizi lime lime etmek için bekleyenler var. Onlara fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart'ın Samsun için ikinci önemi ise istihdam başta olmak üzere sanayileşmede, ulaşımda otoparkta, turizmde, kültürde, sanatta, tarımda, ihracatta her kesimle ilgili çok vizyonel ve çok nitelikli projelerle birlikte yerel yönetimlerde bambaşka bir çağ başlayacak inşallah" açıklamasında bulundu.

"Cumhur İttifakı olarak MHP ile ortak bir Türkiye hayalinde birleştik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise yerel bir seçime doğru gittiklerini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak Samsun'da bir, beraber ve çalışma azmiyle yollardayız. Bir de karşı tarafa bakalım. Adı millet ittifakı ama ismini millete açıklayamayan bir ittifak. İçerisinde kim var, kim yok ki? Kimin var olduğunu, kimin yok olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Cumhur İttifakı olarak MHP ile ortak bir Türkiye hayalinde birleştik" diye konuştu.

Açılışta AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince SKM'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış programına çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA