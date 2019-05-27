AK Parti Artvin İl Başkanlığı'ndan 27 Mayıs açıklaması

AK Parti Artvin İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Halitpaşa Meydanı'nda basın açıklamasını yapan AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesinin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını belirten Alpaslan, "Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır" dedi.

Alpaslan, tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Adnan Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanların yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Milletin iradesini hiçe sayana cuntacı zihniyet antidemokratik yöntemlerle yönetime el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, Yassıada'da hukuk dışı yargılanmalarının ardından darağacına göndermiştir. Demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına başta Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini unutmayacağız. 27 Mayıslar'ın, 12 Eylüller'in, 28 Şubatlar'ın, 15 Temmuzlar'ın bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."

Basın açıklamasını ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA