AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı mazbatasını aldı
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AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı mazbatasını aldı

08.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:10
AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı mazbatasını aldı

AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkan seçilen Fatih Tahtalı, mazbatasını aldı.

AK Parti Artvin 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkan seçilen Fatih Tahtalı, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleriyle Artvin Adliyesine giden Tahtalı, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Semih Aydın'dan aldı.

Tahtalı, adliye çıkışında gazetecilere, seçilen yeni yönetimin partiyi 2023-2024 seçimlerine götürecek kadro olduğunu söyledi.

Tahtalı, şunları kaydetti:

"Bugün de İl Seçim Kurulu Başkanından mazbatamızı almış olduk. Ben bütün ekip arkadaşlarıma, eskiden beri yönetimde olanlara ve de yeni girecek olanlara herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Artvin'imizin ve ülkemizin daha da müreffeh seviyelere gelmesi için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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