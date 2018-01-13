AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Kongresi Yapıldı
Ak Parti Mardin’in Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği toplantı salonunda yapıldı.
Ak Parti Mardin'in Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine tek liste ile gidildi. Gülbahar Mavidemir ve yönetimi oy birliğiyle seçildi.
Kongrede açılış konuşmalarının ardından seçime geçildi. Seçimde AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Gülbahar Mavidemir seçildi. Kongreye Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve çok sayıda partili katıldı. - MARDİN