AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi - Hayati Yazıcı - İstanbul

AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi - Hayati Yazıcı - İstanbul

- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

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