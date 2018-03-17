AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi - Hayati Yazıcı - İstanbul
- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.
- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.