AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak - İstanbul
- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.
- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın açıklamaları
İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.