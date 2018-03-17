AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya - İstanbul
- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın konuşması İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.
- AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın konuşması
İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.