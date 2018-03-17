AK Parti Arnavutköy 4. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'de, El-Bab'ta, Fırat'ın doğusunda, batısında terör kuşakları değil kardeşlik koridoru olacak. Fırat'ın batısında da doğusunda da hiçbir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Arnavutköy İlçe Teşkilatı'nın kongresinde yaptığı konuşma sırasında, "Türkiye bizimdir, bizim kalacak" şeklinde bir slogan atıldı.

Yıldırım, bunun üzerine, "Hayrola gençler? Türkiye'ye talip olan mı var? O kimin haddine? Bu ülke 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla, 81 milyon vatan evladıyla, ay-yıldızlı bayrağıyla bizimdir, ebet bizimdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Afrin'de, El-Bab'ta, Fırat'ın doğusunda, batısında terör kuşakları değil kardeşlik koridoru olacak. Fırat'ın batısında da doğusunda da hiçbir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Çünkü şunu bilmelerini istiyoruz; PKK'nın kan kardeşi PYD'dir, YPG'dir, DEAŞ da bunlar gibi kanlı terör örgütüdür. Buradan açıkça söylüyorum; terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör, terördür. PKK neyse DEAŞ da aynısıdır, El Kaide neyse FETÖ de aynısıdır. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. İşte El Bab'ta, Cerablus'ta bunu gördük. Oralarda şimdi Suriyeli kardeşlerimiz yaşıyor. Afrin'de de aynısı olacak. Afrin'de de işimiz bitince, yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Araplar, Kürtler, Türkmenler bütün kardeşlerimiz tekrar dönecekler, topraklarına yerleşecekler. Çünkü biz bölgede huzur istiyoruz, daha fazla sivil zarar görmesin istiyoruz."

"Arnavutköy'ün geleceği çok parlak"

Türkiye'nin yarınının bugününden daha güzel olacağını kaydeden Yıldırım, "16 yıl boyunca Türkiye'nin her tarafına büyük hizmetler yaptık. Aynı şekilde İstanbul'da da Arnavutköy'de de çok büyük hizmetlere imza attık." dedi.

İstanbul'un "Türkiye'nin özeti", "göz bebeği" olduğunu kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arnavutköy genç bir ilçe ama yeni İstanbul'un şekillendiği en önemli yer. Dünyanın en büyük havalimanının yükseldiği ilçe. Dünya projesi Kanal İstanbul'un yapılacağı yer, Arnavutköy. Onun için Arnavutköy'ün geleceği çok parlak. AK Parti iktidarı olarak Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdık. 15 milyondan fazla insanımız hızlı trenle seyahat etti. Marmaray projesi; 2 kıtayı denizin altından birleştirdik. Artık Üsküdar'dan Sirkeci'ye 4 dakikada geçiliyor. Evet, Marmaray açıldığından bugüne kadar, 2013'ün sonundan bugüne kadar 250 milyon İstanbullu burada seyahat etti. Avrasya; Marmaray'ın ikiz kardeşi. Denizin 106 metre derinliğinden geçiyor. Arabalar için ve iki kıtayı üç dakikaya indirdik. Kazlıçeşme'den Göztepe'ye sadece 15 dakikada geçiyorsunuz. Dedelerimiz, atalarımız, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederken gemileri karadan indirdi, onun torunu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, trenleri, arabaları denizin altından geçirdi. İşte bize de bu yakışır. Kuzey Marmara Otoyolu, işte burada devam ediyor. Bir ucu Tekirdağ'a, bir ucu Sakarya'ya, inşaatlar tüm hızıyla sürüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü; dünyanın en geniş köprüsünü de İstanbul'a biz kazandırdık, AK Parti iktidarı kazandırdı. İstanbul'dan İzmir'e otoyol, 421 kilometre, 50 yıldır konuşulan Osmangazi Köprüsü'nü de AK Parti geldi, onu da bitirdi. İnşallah 1,5 yıl içerisinde İzmir, İstanbul arası 3 saatin altına düşüyor. Hayırlı uğurlu olsun."

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yarın 103. yılının idrak edileceğini hatırlatan Yıldırım, "18 Mart, ne demek? Çanakkale geçilmez destanını yazan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü. İnşallah yarın, Çanakkale'de, Cumhurbaşkanımızla beraber dünyanın en uzun asma köprüsünün, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de temelini atıyoruz, ilk harcını koyuyoruz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Arnavutköy her şeyin en iyisine layık"

Arnavutköy'ün ulaşımın, ekonominin merkezi olmaya günden güne ilerlediğini, ilçeyi projelerle, hizmetlerle desteklemeyi sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız az önce söyledi, metro müjdesini verdi. Biz de gereken desteği vereceğiz ve mutlaka bu müjdenin gereğini yapacağız. 8 kilometrelik Arnavutköy Çevre Yolu'nun birinci bölümü tamamlandı, ikinci bölümüne de devam ediyoruz. İçinde yeni belediye binası, kültür merkezi, nikah sarayı, bilim sanat merkezinin olduğu Arnavutköy Yeni Yönetim projesini tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. 50 bin metrekarelik Arnavutköy Yaşam Projesi'ni hayata geçirdik. Hadımköy Kent Meydanı Projesi'nin inşaatına başladık. 4 adet kapalı pazar yeri tamamladık, 4 tanesinin de inşaatı yakında başlayacak. Son 1 yılda 3 tane yeni aile sağlığı merkezini Arnavutköy'e kazandırdık. 2002'den bugüne kadar güzel ilçemiz Arnavutköy'e tam 45 tane okul yaptık, öğrencilerimizin hizmetine verdik. 5 okul, bir de spor salonunun inşaatı devam ediyor. İnşallah 7 okul, 2 spor salonu, 1 pansiyon, 2 atölye binası daha yapacağız. Çünkü, Arnavutköy her şeyin en iyisine layık."

Türkiye'nin geliştiğini, büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Artık hedeflerimiz daha büyük. Bir asırdır, Türkiye'ye biçilmeye çalışılan roller artık dar geliyor. Aydınlık bir gelecek için 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle zafer ipini bir kez daha göğüsleyeceğiz. Değil mi Arnavutköy? Milli, yerli ittifakla, akıl ve sağ duyuyu 16 yıl olduğu gibi bir kez daha iktidara taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha güzel İstanbul'u, Arnavutköy'ü sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

(Bitti)