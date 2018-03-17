AK Parti Arnavutköy 4. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'in büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Daha önce Cerablus, Azez, Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometrekarelik alan da terörden temizlenmişti. Bugün o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur içerisinde, barış içerisinde, kendi yuvalarında yaşıyor. Aynı şekilde Afrin'de de kontrol sağlanmakla birlikte oradan, evinden barkından gitmek zorunda kalan bütün kardeşlerimiz tekrar evlerine dönecek." dedi.

Yıldırım, AK Parti Arnavutköy 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin başarısının sırrının teşkilatlar olduğunu, teşkilatın geleneğinin de istişare olduğunu anlattı.

"Biz istişareyle bugünlere geldik, istişareyle birbirimizi tamamladık, ortak akıl ile milletin gönlüne girmeyi başardık. AK Parti teşkilatı dünya siyaset tarihinin en dinamik teşkilatlarından biridir. AK Parti henüz 1 yılını doldurmuşken, iktidar olmuş ve yapılan 12 seçimde çıtayı daha da yükseğe çıkararak, bugünlere gelmiştir." diyen Yıldırım, gençlik ve kadın kollarının başka hiçbir partide görülmeyen bir sahiplenmeyle davayı zirveye çıkardığını söyledi.

Gençlerin, "Bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine Yıldırım, "Ama Afrin'dekiler işi bitirdi. Bir dahaki sefere gideriz, enerjinizi saklayın." dedi.

"2019'a hazır mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız? Arnavutköy'de çıtayı daha da yükseğe çıkaracak mıyız?" diye soran Yıldırım, salondan gelen "Evet" yanıtı üzerine, "Maşallah, Arnavutköy işi bitirmiş." dedi.

Yıldırım, AK Parti teşkilatlarının milletle buluştuğu için başarılı olduğunu belirterek, gençlere, kadın kollarına teşekkür etti.

AK Parti'nin kurucu değerlerinden ve milletine olan gönül bağından taviz vermeden kendini yenilediğini ve geleceğe hazırlandığını anlatan Yıldırım, AK Parti'deki bayrak değişiminde bayrağı alanın da bayrağı verenin de aynı hızla ve aynı kararlılıkla koşmaya devam ettiğini, hedefe doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Yıldırım, nöbet değişimlerinin partiye güç kattığını kaydederek, "Bu güçle Türkiye için yeni atılımları, yeni hedefleri koyuyoruz. Teşkilatımız, hareketimiz, davamız kongrelerimizden daha da güçlenerek çıkıyor. Türkiye'nin AK Parti'yle, AK Parti'nin de aziz milletimizle yürüyecek daha çok yolu var. Önümüzdeki ilk menzil seçimler, cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye seçimleri. 3 seçim bizi bekliyor." diye konuştu.

"Nice engelleri aşarak bugünlere geldik"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin artık vaktini krizlerle tüketmediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, demokrasisiyle, kalkınmasıyla tartışılan bir Türkiye değil. Türkiye son 16 yılda AK Parti'yle gelişimi, değişimi ve kalkınmayı başardı. Türkiye, bütün sorunlarını çözerek emin adımlarla 2023'e doğru yürümeye devam ediyor. Ekonomimiz nereden nereye geldi. Bunu İstanbul bilir, Arnavutköy bilir. Ekonominin lokomotifi özel sektörü hep destekledik. Ülkemizi dünyanın 16., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi haline getirdik. İhracatımızı 160 milyar dolara çıkardık. Sanayi üretimimiz daha geçen yıla göre yüzde 12 arttı. 2017'de 1,5 milyon kardeşimize yeni iş, AŞ imkanı sağladık. Sağlam temellere dayanan istikrarlı yapımız küresel kuruluşların dikkatini çekti. Birlikte nice engelleri aşarak bugünlere geldik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanlara inen Arnavutköy'ün yiğit insanlarıydı. Aklını, vicdanını satmış olan alçak FETÖ'ye karşı büyük bir mücadele verdik. O gece ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklara meydanları dar ettiniz. En zor zamanda Türkiye'nin lideri, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdunuz. İstiklal mücadelemizde bizimle beraber oldunuz."

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Yıldırım, "Mehmetlerimiz, aslanlarımız Afrin'de destan yazıyor. Afrin'in büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Daha önce Cerablus, Azez, Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometrekarelik alan da terörden temizlenmişti. Bugün o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur içerisinde, barış içerisinde, kendi yuvalarında yaşıyor. Aynı şekilde Afrin'de de kontrol sağlanmakla birlikte oradan, evinden barkından gitmek zorunda kalan bütün kardeşlerimiz tekrar evlerine dönecek." diye konuştu.

(Sürecek)