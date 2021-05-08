AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Açıkyıldız, yaptığı açıklamada, İsrail'in insan haklarına ve ibadet hakkına yönelik saldırısının kademeli işgal girişimi olduğunu belirtti.

Bu olayın alenen bir devlet terörü olduğunu ifade eden Açıkyıldız, şunları kaydetti:

"Dünyada barışı sağlamak ve insan haklarını korumak iddiasıyla kurulan ve kuruluşunda ilk iş olarak İsrail'i devlet olarak tanıyan BM nerede, Neden sessiz? Ramazan ayında yapılan bu saldırıya, bu zulme neden sessiz kalınıyor? Sessiz kalındığı için İsrail'in sürekli yaptığı zulümlere bir yenisi daha eklendi. Tüm dünya neden buna sessiz kalıyor sormak lazım. İnsanlık nerede? Bizim buradan çağrımız, bu gerçekler karşısında tüm insan hakları, kurum ve kuruluşları acilen harekete geçmeli ve İsrail'in bu hukuk tanımaz devlet terörü ve eylemlerine 'dur' demelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hakan Sabancı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:30:19. #1.14#

title