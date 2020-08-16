AK Parti Ardahan İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki
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AK Parti Ardahan İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının kabul edilir hiçbir tarafının olmadığını ve bunun herkesim tarafından kınanması gerektiğini belirtti.

AK Parti Ardahan İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki
16.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:29

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının kabul edilir hiçbir tarafının olmadığını ve bunun herkesim tarafından kınanması gerektiğini belirtti.

Açıkyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda ekonomi, demokrasi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda gösterdiği başarılarının ABD'de rahatsızlığa neden olduğunu bildirdi.

Biden'ın söz konusu açıklamasıyla bu rahatsızlığın alenileştiğini aktaran Açıkyıldız, şunları kaydetti:

"Milletimizin bir bütün haline gelerek darbe girişimini durdurmasıyla Türkiye'yi avuçlarının içine alma hayalleri suya düşen Joe Biden, bu defa da seçimle bunu yapmayı deneyeceklerini açıklamıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve onun Türkiye'yi tek başına güçlü ve bağımsız bir ülke haline getiren projelerinden rahatsızlık duyulmuştur. Unutulan bir husus var ki artık eski Türkiye yok. 15 Temmuzdaki demokrasi ruhu bunu en net biçimde göstermiştir. Hiç şüphemiz yok ki milletimiz ona hizmet eden ve ülkemizi her alanda yukarıya taşıyan partimizin her zaman yanında olacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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