AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

08.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:46
AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Ardahan İl Başkanlığına seçilen Kaan Koç, Ardahan'daki basın mensuplarıyla buluştu.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığına seçilen Kaan Koç, Ardahan'daki basın mensuplarıyla buluştu.

Koç, 24 şubat tarihinde AK Parti Ardahan İl Başkanı olarak seçilmesi dolayısıyla bir kafede buluştuğu basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, organizasyonu gazeteciler ile tanışmak için gerçekleştirdiğini söyledi.

Seçildiği günden itibaren partisinin il yönetimiyle Ardahan ve AK Parti'yi daha iyi bir noktaya taşımanın gayretinde olduklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"İl yönetimi olarak hedefimiz 2023. Söz konusu hedefe durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz. Amacımız devraldığımız bu bayrağı daha ileri noktalara taşımaktır. Yatırımlar konusunda Ardahan şanslı bir il. Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa Doğu'da da o alacak' sözünün sahaya yansıdığını görüyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ardahan'ın alabildiği kadar yatırım almasını sağlamak gayemizdir. Bizler, cumhurbaşkanımızın Ardahan'a karşı özel bir sevgisinin olduğunu biliyoruz. İşte bu noktada partililer olarak buna layık olmak istiyoruz. Çünkü bizim tek derdimiz ve gayemiz var o da Ardahan'dır, Ardahan'ın çıkarıdır."

Koç, davete katılan basın mensuplarına da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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