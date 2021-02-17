AK Parti Ardahan Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne doğru
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AK Parti Ardahan Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne doğru

17.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:28
AK Parti Ardahan Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne doğru

Ardahan'da AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nin 22 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Ardahan'da AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nin 22 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

AK Parti Ardahan Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Şubat pazartesi günü yapılacak kongre için hazırlıkların başladığını söyledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Karakoyun, "Pazartesi günü inşallah Ardahan Gençlik Merkezi'nde halkımız ve partililerimizle bir araya geleceğiz. Ülkemiz, ilimiz ve AK gençliğimiz için kongremiz hayırlara vesile olsun. Partimize ve gençliğimize hizmete kaldığımız yerde devam etmek için yeniden adayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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