AK Parti Araban İlçe Başkanı Kasney'in oğlu dünya evine girdi AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in oğlu Kamil Bahadır Kansey dünya evine girdi.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in oğlu Kamil Bahadır Kansey dünya evine girdi.

Karapınar Su Gözü Mesire Alanı'nda düzenlenen genç çiftin nikahlarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Başkan Şahin genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat ve AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan da çiftin nikah şahitleri oldu.

Evlilik cüzdanını geline AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci verdi.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, törene katılarak genç çiftin nikahını kıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve tüm davetlilere teşekkür etti.

Törene sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve davetlilerle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA