AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'den açıklama Açıklaması
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AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'den açıklama Açıklaması

30.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:04
AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'den açıklama Açıklaması

AK Parti Araban İlçe Başkanlı Kamil Murat Kasney, "İlçemizde partimizi daha ileriye taşımak için geçmiş dönemlerde partimizde görev alan başkan, yönetici, delege ve üyelerimizle el ele verip sürekli istişare içerisinde partimiz ve ilçemize hayırlı olacak çalışmalarımızı yapacağımıza hiç...

AK Parti Araban İlçe Başkanlı Kamil Murat Kasney, "İlçemizde partimizi daha ileriye taşımak için geçmiş dönemlerde partimizde görev alan başkan, yönetici, delege ve üyelerimizle el ele verip sürekli istişare içerisinde partimiz ve ilçemize hayırlı olacak çalışmalarımızı yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

AK Parti Araban İlçe Başkanlığına yeniden getirilen Kamil Murat Kasney, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini göreve layık gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve AK Parti Gaziantep milletvekillerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İlçemizde partimizi daha ileriye taşımak için geçmiş dönemlerde partimizde görev alan başkan, yönetici, delege ve üyelerimizle el ele verip sürekli istişare içerisinde partimiz ve ilçemize hayırlı olacak çalışmalarımızı yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizdeki sorunların çözümü noktasında tüm imkanlarımızı seferber edip, çalışacağım. Partimizin kapısı halkımıza sonuna kadar açıktır. İsteyen her hemşehrimiz ile Araban ilçemizin kalkınması ve ilerlemesi için istişareler yapmaya hazırım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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