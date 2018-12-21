AK Parti Ar-Ge Başkanlığından 81 İlde Yerel Seçim Eğitimi

AK Parti'nin eğitimlerden sorumlu birimi olan AR-GE Başkanlığı, 81 il ve ilçe teşkilatlarına yönelik "Teşkilat, Siyasal İletişim ve Yerel Seçimler" konulu eğitim programları düzenliyor.

AK Parti AR-GE Başkanlığı, 81 il ve ilçe teşkilatlarına yönelik "Teşkilat, Siyasal İletişim ve Yerel Seçimler" konulu eğitim programları düzenliyor. Teşkilatların yerel seçimlere giden süreçte saha çalışmaları sırasında seçmenler ile kuracakları iletişimin gücünü artırmak için organize edilen eğitimlere, konuşmacı olarak eski Bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu siyasi aktörlerin katıldığı programlarda teşkilatlara hem belediyecilik hem de siyaset ile ilgili önemli bilgiler aktarılıyor. İkinci haftasına giren eğitim programının içeriğinde "iletişim yönetimi ve etki, söylem birliği, Cumhur İttifakı'nın ruhu ve iletişimi" gibi konuların yanı sıra gündeme ilişkin meseleler de yer alıyor. İki aşamadan oluşan programların ilk bölümünde, konuşmacılar, belirlenen konular üzerinden bilgi birikimlerini teşkilatlarla paylaşırken, ikinci bölümü ise soru-cevap şeklinde devam ediyor.

AK Parti'de, düzenlenen programlarda zamanın ruhu vurgusu yapılıyor. Yerel seçim kampanyasında da gelişen teknoloji ile toplum hayatının vazgeçilmezi olan dijital platformları öne çıkarmayı hedefleyen AK Parti, "zamanın ruhu" kavramına vurgu yaparak, teşkilat mensuplarının değişen dünyaya adapte olmalarına önem veriyor.

Her gün eş zamanlı olarak birden fazla ilde farklı isimlerle gerçekleştirilen eğitimlerde, her bölgenin ve şehrin yapısına uygun bir çerçevede hareket ediliyor. 81 ilde de gerçekleştirilecek eğitimlerde İstanbul'daki programın teşkilat nüfusunun kalabalık olması sebebiyle sona bırakılarak birkaç parça halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA