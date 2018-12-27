AK Parti Antalya Teşkilat Eğitiminde Buluştu

Yerel seçimler öncesinde, AK Parti Antalya il teşkilatı, Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığının düzenlediği Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimi Programı'nda bir araya geldi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığında yapılan açıklamaya göre, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın eğitimci olarak katıldığı programda Türkiye'nin bulunduğu konum ve seçim stratejileri hakkında teşkilat mensuplarına eğitim verildi.

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, il ve 19 ilçe yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe gençlik ile kadın kolları yöneticileri ile birlikte çok sayıda teşkilat mensubu katılım gösterdi.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Akdağ, AK Parti Ar-Ge Başkanlığı'nın 81 ilde başlattığı Yerel Seçimler Yolunda Teşkilat Eğitimleri kapsamında Antalya teşkilatıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yerel seçimlerin üç ana başlığı olan tevazu, samimiyet ve gayret ile teşkilatlarımızın ve adaylarımızın seçim kampanyamızda izleyeceği yol hakkında tecrübelerimizi paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin yükselen yıldızı olan Antalya partimiz için son derece önemli bir yere sahiptir. Antalya'nın bu yükselişinde çalışmalarıyla önemli bir yere sahip olan Antalya teşkilatlarımızı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yerel seçimlerde son derece inançlı ve azimli gördüğüm teşkilatlarımız gereken gayreti göstererek yine önemli başarılar elde edecektir."

Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Antalya'da 350 bin üye sayısı ile en büyük sivil toplum kuruluşu durumunda olduklarını kaydetti.

Kuruluşun ardından 2002 yılında yüzde 21 oy oranıyla başladıkları siyasi serüvenin şu anda Antalya'nın birinci partisi olarak güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydeden Taş, "Önümüzdeki yerel seçimlere AK Parti Antalya teşkilatları olarak yine son derece azimli, inançlı ve gayret ile hep birlikte hazırlanmaktayız. MHP ile birlikte yer aldığımız Cumhur İttifakı'nın Antalya'daki nihai hedefi kızıl elmamız olan Büyükşehir Belediyesini kazanmaktır." değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA