AK Parti Antalya Milletvekili Çokal'dan Akseki ziyareti

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Akseki ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Çokal, ziyarette Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ile bir araya geldi.

Akseki Devlet Hastanesi, Akseki Semt Pazarı ve esnafı ziyaret eden Çokal, Akseki Belediyesinin hayata geçirdiği hizmetleri, yaptıkları çalışmaları ve devam eden projelerini inceledi.

Çokal, yaptığı açıklamada, yatırımlar ve hayata geçirilecek projelerle 2021'in Akseki'nin yılı olacağını söyledi.

Akseki Belediyesinin Kovid-19 sürecinde de çok önemli çalışmalar yaptığını belirten Çokal, "İbrahim Başkanımız yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı. Her biri çok önemli ve çok değerli. Biz de elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Bu yıl yeni projeleri bir bir hayata geçirecekler, biz de bu süreçte onların yanında olacak, hep birlikte Akseki'yi Torosların parlayan yıldızı yapacağız." diye konuştu.

Akseki Etnografya Müzesini ve Osman Yüksel Serdengeçti'nin doğup büyüdüğü evi ziyaret eden Çokal şunları kaydetti:

"Gittiğimiz her yer, ziyaret ettiğimiz her şehir her köy bize tarihimizin, kültürümüzün zenginliğini, büyüklüğünü gösteriyor. Torosların incisi Akseki'miz de tarihin kültürle doğayla harmanlandığı bir yer. Bu tarihe ve kültüre sahip çıkmak, korumak ve tanıtmak hepimizin görevi. Bu görevi yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Çokal'a teşekkür eden Belediye Başkanı Özkan, Akseki'nin yeni yatırımlar ve projelerle cazibe merkezi haline geleceğini belirterek, "Kovid-19 süreciyle sosyal projelere ağırlık verdik. Yeni projelerimizin hazırlıklarını da tamamladık. Özellikle tarihimizi, kültürümüzü koruyacak projelere öncelik verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci