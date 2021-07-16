AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya 22 Haziran-12 Temmuz döneminde gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu açıkladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya 22 Haziran-12 Temmuz döneminde gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Uslu, yaptığı açıklamada, ülkeye gelen turistlerin sayılarının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Uslu, Antalya Havalimanı'na günlük ortalama 300 uçak iniş yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda her üç dakikada bir uçak iniş yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları sayesinde Rusya Hükümeti tarafından kapatılan uçuş trafiği 22 Haziran'da açıldı. 22 Haziran-12 Temmuz döneminde sadece Rusya'dan Antalya'ya gelen uçak sayısı 1500, gelen Rus turist sayısı ise 400 bin oldu. Antalya'mıza, ilk 5 ayda 750 bin turist, haziranda 750 bin, şimdi son 12 günde 700 bin turist geldi. Türkiye ve Antalya birinci tercih. Antalya'ya uçuş yasağının kalktığı ilk gün 30 uçuşla 7 bin 421 Rus turist geldi."

Turizmin ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek en önemli sektörlerden olduğunu vurgulayan Uslu, aynı hareketliliğin ören yerlerinde de görüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Şenol Güneş Mehmet Topal Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 400 bin olduğunu bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:59:28. #1.14#

title