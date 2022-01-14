AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Hamza Taş 14'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı - Haberler
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AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Hamza Taş 14'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Hamza Taş 14'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı
AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığınca il teşkilatı kurucularından Hamza Taş'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Ak Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığınca il teşkilatı kurucularından Hamza Taş'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfi binasında düzenlenen törene Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın eşi Emine Taş, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz ve yönetimi katıldı.

Törende, eğitmen Aysel Uygun önderliğinde ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı nedeniyle 2008'de hayatını kaybeden geçmiş dönem İl Başkanı Hamza Taş'ın yanı sıra vefat etmiş tüm teşkilat mensupları dualarla anıldı.

Programının ardından Yılmaz ve yönetimi Muratpaşa İlçesinde bulunan Şehzade Korkut Camii'ni ziyaret etti.

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AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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