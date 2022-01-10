AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan AA'ya ziyaret - Haberler
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AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan AA'ya ziyaret

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan AA'ya ziyaret
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yılmaz, kadın kolları üyeleriyle AA Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve muhabirlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yıldırım'dan ajansın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, gazetecilerin vatandaşlarla kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

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