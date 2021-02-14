AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz teşekkür mesajı yayımladı Açıklaması
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AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz teşekkür mesajı yayımladı Açıklaması

14.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:45
AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz teşekkür mesajı yayımladı Açıklaması

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, yeniden göreve seçilmesinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, yeniden göreve seçilmesinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nin 8 Şubat'ta Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kongreye maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak katılım gösteren herkese desteklerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Evliyalar diyarı Elmalı'da dünyaya geldim. Henüz 12 yaşındayken Ak sevdamız ile tanıştım. 18 yaşında gençlik kollarında başlayan heyecanım ve hizmetkar ruhum hiç değişmedi. Hatta bugünlere daha güçlü, daha kendinden emin, daha coşkulu olarak ulaşmamı sağladı. İçimdeki bu inanç ve umutla kadınlarımızın gür sesi olmak, adım adım zafere koşarken yol arkadaşlığı yapmak ve bir kadın kucağında başlayan yaşamın iradesi olan kadınlarımızla Antalya'mızın her köşesini aydınlatmak için var olacağımı bildirmek isterim."

Yılmaz, kendilerini "Ak davanın Ak hizmetlerini ilmek ilmek dokuyan Torosların Yörük kadınları" olarak nitelendirdi.

Kongrede alınan kararların ve yeni yönetimin de hayırlara vesile olmasını temenni eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu gücümüzü tüm dünyaya karşı dik duran, 'Kadın siyasetin öznesidir' diyen Türkiye Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan, diklenmeden dik durmayı öğrendiğimiz Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam'dan, tüm dünyanın gıpta ile izlediği Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ve güçlü AK Parti ailemizden alıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve talimatları doğrultusunda, Antalya'nın Ak kadınları olarak kaleyi içten fethedecek, 2023'e uzanan bu yolda, büyük ve güçlü Türkiye için azim ve inançla başarıdan başarıya koşacağız."

Yılmaz, kongreye telekonferansla katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile partisinin MYK ve MKYK üyelerine, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a, milletvekillerine, kadın ve gençlik kolları başkanlarına, ilçe belediye başkanlarına ve yönetimlerine, delegelere ve tüm davetliler ile ayrıca ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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