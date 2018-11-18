AK Parti Antalya İl Başkanlığında Temayül Heyecanı

AK Parti Antalya İl Başkanlığının temayül yoklamasına katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Antalya AK Parti belediyeciliğine devam etmek istediğini belli ediyor. Durmak yok, yola devam" dedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti Antalya İl Başkanlığı, bugün sabah saatlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde (MSKM) temayül yoklaması gerçekleştirdi. Yoklamaya AK Parti Samsun Milletvekili ve aynı zamanda eskş Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Genel merkezden ekip olarak Antalya için görevlendirildiklerini ifade eden Kılıç, yoklamanın Türkiye'de ilk olan elektronik sistem üzerinden yapıldığını söyledi. Kılıç, "Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Hiçbir sorun yaşamaksızın teşkilat üyelerimiz ilçe belediye başkanlarıyla ilgili aday adaylarımızla ilgili görmek istedikleri adaylarla ilgili fikirlerini şu anda yoklama çerçevesinde yansıtıyorlar. Çok yoğun bir katılım var. Yoklama süresi 16.00'ya kadar devam edecek. Yoklama sona erdiğinde sitem otomatik olarak sonuçları genel merkeze iletecek" dedi.

"Durmak yok, yola devam"

Görevlerinin temayül yoklamasıyla sınırlı olduğunu dile getiren Kılıç, "Antalya için beklentiler nasıl? o seçim işleri çalışması ve Cumhurbaşkanımızın genel bilgiler sonunda verilen kararda ortaya çıkacak. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yoğun katılımı görüyorsunuz. Antalya AK Parti belediyeciliğine devam etmek istediğini belli ediyor. İnşallah devam edecektir. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Genel merkezin ilk defa elektronik olarak temayül yoklaması başlattığını kaydeden AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, sorunsuz olarak yoklamaya başladıklarını belirtti. Katılımcı sayısının 3 bin 600 olduğunu dile getiren Taş, "3 tane isim yazabiliyorlar. Her ilçede en az 5-6 aday var. 3 ismi manüel olarak klavyeden yazıyorlar. Bu Türkiye tarihinde bir ilk. Şu anda sorunsuz gidiyor" dedi.

"Bizim partimizin belirleyeceği olacağını göstergesidir"

Antalya'da partiye ilgi alakanın çok yoğun olduğunun altını çizen Taş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde oy kullanan delegenin ilgi ve alakası daha fazla oluyor. Bugün biz 3 bin 300'ün üzerinde katılım bekliyoruz. Yüzde 90'ın üzerinde katılım bekliyoruz. Sistem üzerinden sonuçlar genel merkez yerel yönetimler seçim işleri ve cumhurbaşkanımıza gidecek. Komisyonlarımız genel merkezde çalışıyor. Hem demokratik olarak adaylarını belli ediliyor. İlgi ve alakalı çok yoğun. Serik'te 15 sene aday adayımız var. Bu da partimize olan teveccühü gösteriyor. İnşallah yerel seçimlerde Antalya'da birinci olacağız. Diğer partiler bizim adaylarımızı bekliyor. Bu da bizim partimizin belirleyeceği olacağını göstergesidir." - ANTALYA