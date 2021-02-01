AK Parti Antalya İl Başkanlığına İbrahim Ethem Taş yeniden seçildi
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AK Parti Antalya İl Başkanlığına İbrahim Ethem Taş yeniden seçildi

01.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:39
AK Parti Antalya İl Başkanlığına İbrahim Ethem Taş yeniden seçildi

AK Parti Antalya 7. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı İbrahim Ethem Taş, yeniden göreve getirildi.

AK Parti Antalya 7. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı İbrahim Ethem Taş, yeniden göreve getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı kongre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.

İl Başkanı Taş, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin zor zamanlarda kurulduğunu, bugüne kadar önemli yatırımlar yaptığını belirtti.

Geçmişi, bugünü ve geleceğiyle AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Taş, partinin yaklaşık 20 yıldır çeşitli engellerle karşılaştığını ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm engelleri aşarak bugünlere geldiğini söyledi.

Tek listenin yer aldığı kongrede, partinin mevcut il başkanı İbrahim Ethem Taş yeniden seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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