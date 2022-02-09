Çevre Düzeni Planı, Antalya'nın planlı kentleşmesini sağlayacak

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan Çevre Düzeni Planı'nın Antalya'nın düzenli bir imara kavuşması açısından önemli olduğunu bildirdi.

Taş, yaptığı açıklamada, Antalya için çok önemli olan bir müjdeyi daha paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un girişimiyle uzun süredir çözüm bekleyen Muratpaşa ilçesindeki Kırcami bölgesinin imar planı meselesinin çözüme kavuştuğunu aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Kırcami bölgesi başta olmak üzere Antalya'mızda Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 19 ilçemizi ilgilendiren Çevre Düzeni Planı'nın onaylanması şehrimizin gelişimi açısından büyük önem taşımakta. Antalya'mızın düzenli bir imara kavuşması, planlı bir şekilde gelişmesi anlamına geliyor. Antalya'mıza hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

AK Parti iktidarı olarak 20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin ve Antalya'nın sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Taş, Antalya için büyük önem arz eden meselenin de hükümet tarafından gereğinin yapıldığını bildirdi.

Artık Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi'nin önünde herhangi bir sorun kalmadığını aktaran Taş, "Hükümet olarak Bakanlığımız gereğini yaptı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi artık milleti oyalamadan, bahane üretmeden bu meseleyi çözsünler. Hükümetimiz bu sorunu çözmek için tüm adımları attı. Bunu da 100.000'lik imarı planını onaylayarak gösterdi. Gerekirse bu iki belediye meclisi olağan üstü toplansın ve yapılaması gerekenleri yapsın." ifadelerini kullandı.