AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (4)
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AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (4)

01.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:24
AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (4)

TAŞ GÜVEN TAZELEDİAK Parti Antalya 7'nci Olağan Kongresi'nde mevcut başkan İbrahim Ethem Taş'ın tek aday olarak girdiği seçimde oy kullanma süreci bitti.

TAŞ GÜVEN TAZELEDİ

AK Parti Antalya 7'nci Olağan Kongresi'nde mevcut başkan İbrahim Ethem Taş'ın tek aday olarak girdiği seçimde oy kullanma süreci bitti. 661 delegenin oy kullanmasının beklendiği seçimde Taş, tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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