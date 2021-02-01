AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (3)
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AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (3)

01.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:58
AK Parti Antalya'da kongre coşkusu (3)

KONUŞMALAR SONRASI TOPLU Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu partinin içine doğmuş, büyümüş bir yol arkadaşınız olarak, 2023'ü bu kadroların hazırlayacağını ve bizlere hep birlikte çok...

KONUŞMALAR SONRASI TOPLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu partinin içine doğmuş, büyümüş bir yol arkadaşınız olarak, 2023'ü bu kadroların hazırlayacağını ve bizlere hep birlikte çok büyük bir görev düştüğünü hatırlatmak istiyoruz. 2023 yılında tarihi bir seçime gideceğiz ve sizlerin güçlü iradesiyle, hepimizin gayretleriyle zafer bizlerin olacak. Rabbim yolumuzu açık etsin" dedi.

Antalya'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere kıymetli isimler yetiştirdiğini söyleyen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise "Bu davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum. Zor şartlarda, karda, yağmurda, çamurda salona gelen insanları görünce bir kez daha gurur duydum. Antalya'da muhteşem bir ekip var. Kentin milletvekilleri de meclisin gözbebeği. Bu mümin topraklarda gerçekten de bu vatana hizmet etmek için, coşkuyla gayret gösteren binler var. İl başkanımızla muhteşem çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, milletvekilleri ve ilçe başkanları, toplu fotoğraf çektirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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