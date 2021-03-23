AK Parti Antalya, 7'nci Olağan Büyük Kongrede tam kadro Ankara'da olacak
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AK Parti Antalya, 7'nci Olağan Büyük Kongrede tam kadro Ankara'da olacak

23.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:31
AK Parti Antalya, 7'nci Olağan Büyük Kongrede tam kadro Ankara'da olacak

AK Parti Antalya İl Teşkilatı 24 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek olan AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde tam kadro Ankara'da olacağını bildirdi.

AK Parti Antalya İl Teşkilatı 24 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek olan AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde tam kadro Ankara'da olacağını bildirdi. Konu ile ilgili konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, "AK Parti gücünü milletin kendisinden almaktadır" dedi.

AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi 24 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla gerçekleşecek kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 manifestosunu açıklayacak. 81 ilden geniş katılımın sağlanacağı kongrede AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ve teşkilat mensupları tam kadro Ankara'da olacak.

"Coşku ve heyecanı yaşıyoruz"

AK Parti Antalya İl Teşkilatı olarak milletimiz adına 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, " Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 manifestosunu işaret ettiği kongremizde güçlü ve büyük Türkiye'nin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. AK Parti gücünü milletin kendisinden almaktadır. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya yön verecek vizyon kararların açıklanacağı bu tarihi anlarda Antalya teşkilatları olarak liderimizin yanında olmanın gururunu yaşayacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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