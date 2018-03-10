AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de artık insanların inancından, itikadından, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır. Bu ülkede vatandaşlarımızın kılık kıyafetleri veya dış görünüşü sebebiyle baskı gördüğü dönemler de son bulmuştur. Rabb'im bize imkan verdiği sürece hiç kimsenin o kötü dönemleri hortlatmasına, buna zemin hazırlamasına da müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Antalya 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Kaide, DEAŞ gibi eli kanlı çeteler de aynı şekilde bu küresel projenin ürünleridir, araçlarıdır. Dikkat ederseniz bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlardır. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar neredeyse sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üstelik bir taraftan masum insanların kanını su gibi akıtırlarken, diğer taraftan da İslam düşmanlarına istismar edebilecekleri bolca malzeme vermişlerdir. Bu örgütlerin bir başka gayesi de sahih İslam anlayışıyla Müslümanlar arasındaki o muhkem bağı koparmaktır. Dinimizi tahkir edenlerle dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aslında aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi diğeri de üst çenesidir ancak her ikisinin hedefi Müslümanlardır, asırlardır bizi ayakta tutan kadim değerlerimizdir."

Bu terör örgütlerinin çalışma usullerini, niyetlerini, perdelemeye çalıştıkları emellerini iyi tanıdıklarını, bunların nereden, nasıl talimatlar aldıklarını da iyi bildiklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların cibilliyetini değil ciğerlerini de iyi okuruz. Bu millet dinine, imanına, itikadına çelik halatlarla bağlı bir millettir. Hiç kimsenin, hiçbir sinsi planın bu bağı kesmeye gücü yetmez. Bizler 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca olduğu gibi bundan sonra da inancımızı ve değerlerimizi hedef alan bu saldırılarla ve onların gerisindeki çevrelerle mücadeleye devam edeceğiz." mesajını verdi.

"Kaçan kaçtı ama kovalayacağız"

Milletin, 15 Temmuz'da F16'lara, helikopterlere, tanklara, toplara karşı durduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"251 şehidimiz oldu ama şimdi yüz binler cezaevlerinin içinde. Kaçan kaçtı ama kovalayacağız. 28 Şubat döneminde olduğu gibi 'bin yıl artık bu iş bitti' diyorlardı, ne oldu? Bunu diyenler nerede? Bazı yanlış örnekler büyütülerek, köpürtülerek milletimizin inancına saldırı vesilesi haline getirilmesine de göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda milletimizin gönül dünyasını mamur eden ehl-i tarikin, ehl-i ilmin, hikmet erlerinin zarar görmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Altını çizerek söylüyorum; Türkiye'de artık insanların inancından, itikadından, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır. Bu ülkede vatandaşlarımızın kılık kıyafeti veya dış görünüşü sebebiyle baskı gördüğü dönemler de son bulmuştur. Rabb'im bize imkan verdiği sürece hiç kimsenin o kötü dönemleri hortlatmasına da buna zemin hazırlatmasına da müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizim sorumluluğumuz 81 milyon vatandaşımızın tamamına karşıdır. Hepsinin yaşamı bizim teminatımız altındadır. Attığımız her adımda bu sorumlulukla hareket ediyoruz."

"Makam, mevki düşkünü değiliz"

Tıpkı iman gibi millete hizmet etmenin de nasip işi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz vatanımızı da milletimizi de büyük bir tutkuyla seviyoruz. Biz makam, mevki, rütbe, paye düşkünü değiliz, biz insanımıza sevdalıyız. Biz milletimize, ülkemize aşığız. Biz vatanımızın her bir karış toprağına, onun üzerinde kurulmuş olan şehirlerimize tutkuyla bağlıyız. Biz 81 vilayetimizin tamamına hizmet etmek, onları büyütmek, huzura, güvenliğe, refaha kavuşturmak, imar ve inşa etmek için yollardayız." şeklinde konuştu.

"Nasıl aşkınan çalışan yorulmaz ise biz de sizlere, Antalya'ya hizmet etmekten yorulmuyor, yüksünmüyoruz." diyen Erdoğan, bu anlayışla geride kalan 15 yılda Antalya'ya 31 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Eğitimde 9 bin yeni derslik inşa ettiklerini, 10 bin 207 yatak kapasiteli yükseköğrenim yurtları yaptıklarını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Gazipaşa'da 500 kişilik, gelecek 3 yıl içinde de il genelinde toplamda 4 bin kişilik yükseköğrenim yurdunu Antalya'ya kazandıracaklarını bildirdi.

Sporda 33 bin seyirci kapasiteli Antalya Stadyumu ile 10 bin seyirci kapasiteli spor salonunu gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan önce burada CHP'nin belediyesi yok muydu? Niye böyle bir salon yapmadı? Stadı bile yaptırmıyordu, elinden gelse onu da yaptırmayacaktı ama gücü yetmedi." ifadesini kullandı.

Antalya'da 54 sağlık tesisini tamamladık

Antalya'da 19'u hastane olmak üzere toplam 54 sağlık tesisini tamamladıklarını, Finike Devlet Hastanesi ile beraber 4 sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini dile getiren Erdoğan, bin yataklı şehir hastanesi dahil toplam 39 sağlık kuruluşuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla 3 bin 849 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerine dikkati çekerek, Antalya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 15 yılda 640 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

İnşa edilen Aydın-Denizli Otoyolu'nu Afyonkarahisar ve Antalya'ya kadar uzatacak projenin ihalesinin yıl içinde yapılacağını bildiren Erdoğan, Denizli-Burdur ile Burdur-Antalya otoyollarının proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzunluğu 155 kilometre olan Antalya-Alanya Otoyolu projesinin ön çalışmalarının tamamlandığını, en kısa sürede ihalesine ve inşasına başlanacağını bildirdi.

Erdoğan, 19 kilometre uzunluğunda 15 istasyona sahip olan Antalya şehir meydanı-havalimanı-EXPO tramvay hattının tamamlanıp hizmete alındığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Antalya'yı yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve ülkemizin dört bir yanına bağlıyoruz. Bununla ilgili projelerimizde son aşamasına gelindi. Antalya Havalimanı'nı iç ve dış hatlar terminal binasını büyüterek, yıllık 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdık. İkinci bir havalimanı olarak Gazipaşa Havalimanı'nı Antalya'ya kazandırdık. Üçüncü havalimanı için de şu anda kolları sıvadık. 4 milyon yolcu kapasitesi ve 850 milyon lira yatırım bedeli olan Batı Antalya Havalimanı'nı 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmetinize sunmayı hedefliyoruz. Kaş ve Alanya yat limanlarını hizmete açtık. Demre ve Gazipaşa yat limanlarının yapımı da sürüyor. Turizmimizin adeta başkenti olan Antalya için ayrıca Demre'de bir kruvaziyer limanı da yapmayı planlıyoruz."

"Antalya için bu yıl ki turist hedefimiz 14 milyon"

2016'nın Antalya turizmi için 15 Temmuz darbe girişimi, bölgede yaşanan sıkıntılar gibi nedenlerle beklentilerin altında geçtiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun 2017'de turist sayısı, 2016'ya oranla yüzde 57'lik artışla 10,5 milyona çıktı. İnşallah Antalya için bu yılki turist hedefimiz 14 milyon. Bunu yakalayacağız." diye konuştu.

Demre-Çağman Barajı ile Manavgat-Çardak Barajı'nın ihalelerinin yapıldığını, yakında inşaatlarına başlanacağını belirten Erdoğan, Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyunu karşılamak için de isale hattı inşa edildiğini belirtti.

Dim Barajı'ndan alınan suyu Alanya'ya ileterek oraya da memba kalitesinde içme suyu sağlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz eser yapmak kadar bunların değerini, kıymetini bilmek de önemlidir." dedi.

"EXPO alanının farklı hizmetler vermesini temin edeceğiz"

Antalya'ya kazandırılan prestij projelerin önde gelenlerinden birinin de 112 hektarlık arazi üzerine kurulan Uluslararası EXPO 2016 Fuar Alanı olduğunu aktaran Erdoğan, yaklaşık 3 milyar lira harcanarak tamamlanan bu projeyi şehrin tanıtımı ve ülkenin uluslararası konumu açısından son derece önemli gördüklerini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EXPO'ya aynı zamanda Antalya'nın turizm potansiyelini deniz, kum, güneş kısır döngüsünden de kurtaracak bir eser nazarıyla baktık. Her ne kadar hedeflerin çok gerisinde kalınmış olsa da yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret ettiği bu alanın Antalya'ya kazandırılmasını dahi bir kazanım olarak gördük. Fuar bittikten sonra da ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu projenin ürünlerinin yaşatılması hususunda gayret göstermeleri gerekiyordu. Bunun için gereken formüller üretilmeli ve fuarın bitmesini müteakip devreye alınmalıydı. Açık konuşmam gerekirse, şimdi yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu çalışmayla beraber ilgili bakanlık ve büyükşehir belediyemiz müşterek bir çalışmayla bu adımı atacağız. Farklı işlev ya da işlevler kazandırılmak suretiyle EXPO alanının inşallah Antalyamıza ve ülkemize daha nice farklı hizmetler vermesini temin edeceğiz."

Erdoğan, partililerden 2019 seçimlerini kazanmak için de söz istedi, "Rabia" vurgusu yaparken şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Kim böyle bir sevdaya girerse inlerine gireriz. Cudi'de girdik, Gabar'da girdik, Bestler-Dereler'de girdik, Kandil'de girdik, girmeye devam edeceğiz. İşte Cerablus'ta girdik, Afrin'de girdik, girmeye devam edeceğiz. Zira bu milletin huzurunu bozmaya kimse yeltenmesin."

Notlar

Kongreye, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra bölge milletvekilleri ile partililer katıldı.

Konuşmasının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, parti teşkilatı tarafından ok ve yayın bulunduğu bir tablo takdim edildi.

(Bitti)