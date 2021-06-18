AK Parti Ankara Milletvekili Şahin, Polatlı'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İlçe Teşkilatında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahin, vatandaşlarla da sohbet etti.

Polatlı Ticaret Odasında başkan Yahya Toplu ile görüşen Şahin, buradan Polatlı Ziraat Odasına geçti.

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu'ndan birifing alan Şahin, salgın kapsamında sağlanan destek tutarının 661 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Şahin, esnafa destek sağlanacağını dile getirerek, "Bunların müracaatlarını geçen hafta aldık. Kısa zaman içerisinde bunların ödemeleri gerçekleştirilecek. 5 milyon hanemize doğrudan nakit desteği sağladık. Arpa-buğday fiyatında geçen yıla nazaran yaklaşık yüzde 36-37 mesabesinde fiyatları iyileştirdik. İnşallah bu salgını geride bırakıp güzel, mutlu, müreffeh bir ülkenin evlatları olarak bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, Gökpınar barajının ağustos ayı başında tamamlanacağını ve eylül ayından itibaren de su tutmaya başlayacağını sözlerine ekyledi.

Ziyaretlerde, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ve diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna