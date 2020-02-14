AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam'da
Haberler » Güncel » AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam'da - Haber

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam'da

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.

14.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:12
AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam'da

Orhan Yegin, ilçesini ziyaret etti.


Yegin, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun'u ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret eden Yegin, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kızılcahamam Belediyesine ait emekliler lokaline geçerek vatandaşlarla görüşen Yegin, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler