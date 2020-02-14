AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam'da

14.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:12

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.



Yegin, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun'u ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret eden Yegin, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kızılcahamam Belediyesine ait emekliler lokaline geçerek vatandaşlarla görüşen Yegin, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA